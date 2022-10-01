Артета оценил готовность «Арсенала» к дерби с «Тоттенхэмом»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопросы представителей СМИ в преддверии поединка против «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге.

«Мы провели несколько тренировок, парни находятся в хороших кондициях. Хотя у нас было очень мало времени, чтобы нормально подготовиться к дерби.

Менталитет команды неизменен, мы движемся от игры к игре. Хотим становиться лучше во всех аспектах. При этом сохраняем скромность, но в то же время проявляем свои амбиции. Это наш путь к тому, чего хотим достичь», - передает слова испанского тренера Football.London.

Матч «Арсенала» против «Тоттенхэма» пройдет сегодня, 1 октября. Начало – 14:30 по московскому времени.