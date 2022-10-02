Венгер: «Арсенал» – второй претендент на чемпионство после «Манчестер Сити»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер признаёт силу «Манчестер Сити».

«Канониры» продолжают возглавлять турнирную таблицу Английской премьер-лиги после недавней победы над «Тоттенхэмом» (3:1) в лондонском дерби. В воскресенье «Манчестер Сити» ещё более уверенно выиграл манчестерское дерби (6:3), сохранив за собой второе место.

«На мой взгляд, «Арсенал» – второй претендент на чемпионство после «Манчестер Сити». У команды Артеты по-прежнему хорошие шансы завоевать титул», – сказал француз в интервью BeIN Sports.

Ранее Венгер заявлял, что у «Арсенала» «отличные шансы выиграть чемпионат», поскольку на данный момент в Англии нет «сверхдоминирующей» команды.