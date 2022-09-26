Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулушевски: «Я не был счастлив в «Ювентусе»

26 Сентября 2022 • 09:36 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 1.95 X 3.70 2 3.65
01.10 14:30

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что не чувствовал себя счастливым в стане туринского «Ювентуса». Напомним, что швед покинул «старую синьору» в январе 2022 года и перебрался в стан «шпор» на правах аренды с правом выкупа за 35 миллионов евро.

«Я не был счастлив в «Ювентусе», поэтому решение перейти в «Тоттенхэм» было для меня верным. Я очень рад продолжать работать под руководством Антонио Конте. Поверьте мне, в своей жизни я никогда не видел никого более мотивированного, чем Конте. Его слова попадают тебе прямо в сердце», – цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» сохраняют интерес к Дюмфрису
10:51 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал лучший трансфер лета в АПЛ - это не Холанн
10:29 · Англия. Премьер-лига
Мальдини признался, что «Милан» летом мог подписать Ботмана
10:17 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Боюсь представить, каким будет Холанн через пару лет»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Облаку в АПЛ
09:58 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Отправимся на чемпионат мира с уверенностью»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Брайтона» Троссар выдвинул условие «Челси»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказывается возвращаться в «Челси»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Я не был счастлив в «Ювентусе»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Мне говорили, что адаптация в АПЛ может занять до 6 месяцев, но думаю, я справлюсь раньше»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта причина срыва трансфера Бернарду Силвы в «Барселону»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «В начале карьеры мне говорили, что я плохо играю в футбол»
08:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает 17-летнего игрока за 32 миллиона евро
07:25 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон назвал лучшего форварда АПЛ
06:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал трансферную цель с ценником 93 миллиона евро
Все новости
Рекомендуем