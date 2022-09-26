Кулушевски: «Я не был счастлив в «Ювентусе»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что не чувствовал себя счастливым в стане туринского «Ювентуса». Напомним, что швед покинул «старую синьору» в январе 2022 года и перебрался в стан «шпор» на правах аренды с правом выкупа за 35 миллионов евро.

«Я не был счастлив в «Ювентусе», поэтому решение перейти в «Тоттенхэм» было для меня верным. Я очень рад продолжать работать под руководством Антонио Конте. Поверьте мне, в своей жизни я никогда не видел никого более мотивированного, чем Конте. Его слова попадают тебе прямо в сердце», – цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.