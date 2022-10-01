Джака растроган - фаны «Арсенала» спели его фамилию

Очередной тур английского чемпионата Премьер-лиги принес успех «Арсеналу» в лондонском дерби - «Тоттенхэм» был бит со счетом 3:1. Третий гол в матче забил Гранит Джака, который недавно признался, что когда клуб возглавил испанский наставник Микель Артета, он, Джака, собрался «делать лыжи».

Теперь он вспоминает о своем тогдашнем желании уйти как о недоразумении.

- После семи лет в клубе и после того, что случилось три года назад, я никогда не думал, что мое имя будут петь на трибунах. Я горжусь. Я буду стараться давать этому клубу все, что могу. Когда Артета пришел к нам, он сказал, что нужно время. И время показало - он прав. Теперь у нас отличная команда, что показывают результаты, - цитирует Джаку BBC Sport.