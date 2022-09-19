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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Франк: «Думаю, «Арсенал» будет бороться за чемпионство»

 
19 Сентября 2022 • 12:44 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счётом 0:3. Теперь «пчёлы» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Мы проиграли действующему лидеру чемпионата. Я уже говорил перед матчем, что они являются топ-командой. Думаю, что «Арсенал» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал Франк на пресс-конференции.

После 7 сыгранных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 18 очками. На один пункт меньше у действующего чемпиона страны «Манчестер Сити», который на выходных разгромил на выезде «Вулверхэмптон» 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Томас Франк
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