Франк: «Думаю, «Арсенал» будет бороться за чемпионство»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счётом 0:3. Теперь «пчёлы» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Мы проиграли действующему лидеру чемпионата. Я уже говорил перед матчем, что они являются топ-командой. Думаю, что «Арсенал» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал Франк на пресс-конференции.

После 7 сыгранных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 18 очками. На один пункт меньше у действующего чемпиона страны «Манчестер Сити», который на выходных разгромил на выезде «Вулверхэмптон» 3:0.