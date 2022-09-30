«Арсенал» и Adidas продлили сотрудничество до 2030 года

Лондонский «Арсенал» и немецкий бренд одежды Adidas продлили сотрудничество до 2030 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что больший упор будет сделан на увеличение популярности женского состава «канониров», а также на достижение цели по замене первичного полиэстера на переработанный полиэстер к 2024 году.

Отметим, что «Арсенал» и Adidas с прошлого сезона запустили благотворительную кампанию No More Red, направленную на борьбу с причинами насилия среди молодёжи. 5 фунтов стерлингов с каждой продажи домашней футболки сезона 2022/2023 до начала АПЛ шли в фонд «канониров» для поддержки местных общественных проектов.

Напомним, что стороны сотрудничают с 2019 года. Ранее немецкий концерн являлся техническим партнером лондонского клуба с 1986 по 1994 год.

