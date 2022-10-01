​Артета: «Жезус вывел нас на новый уровень»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче Премьер-лиги.

«Тоттенхэму» не нужно много, чтобы создавать моменты. Вам приходится играть с ощущением, что они в любой момент могут что-то создать. Но мы не думали об этом. Мы были свободными, мужественными и смелыми. Это то, что мы требуем от футболистов. Это даёт нам уверенность в том, что мы можем играть на этом уровне.

Жезус? Он имеет менталитет победителя. То, как он тренируется изо дня в день, придаёт уверенности команде. Он вывел нас на новый уровень», - высказался Артета для BT Sport.