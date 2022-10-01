​Дайер – о поражении в дерби: «Это не слишком большой удар для нас»

Футболист «Тоттенхэма» Эрик Дайер дал комментарий после поражения от «Арсенала» со счётом 1:3 в дерби.

«Арсенал» лучше начал оба тайма. Они забили хороший гол из-за пределов штрафной площади. Затем мы стали играть лучше, смогли сравнять счёт, но нам не хватало качества в последнем пасе. То же самое было и во втором тайме. Мы плохо начали, было сложно вернуться. После второго гола мы не смогли толком собраться и пропустили третий…

Сезон только начался, поэтому это не слишком большой удар для нас. Конечно, мы разочарованы, но мы проиграли здесь и на старте прошлого сезона, а затем хорошо финишировали», - сказал Дайер в интервью для BT Sport.