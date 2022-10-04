Конте высказался об отсутствии практики новичка «Тоттенхэма» Спенса

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об отсутствии игровой практики новичка клуба Джеда Спенса.

«Фанаты должны оставаться фанатами. Они думают, что знают всё, но я вижу, что происходит на тренировках ежедневно. Я делаю максимум для предоставления практики игрокам, выбор полностью за мной. Если я не могу выбрать кого-то, то может быть дело в том, что он не готов», – приводит слова итальянского специалиста известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Спенс присоединился к «Тоттенхэму» этим летом. Руководство «шпор», по слухам, против воли тренера, приобрело футболиста у «Мидлсбро» за 13 миллионов евро.