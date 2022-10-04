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Конте высказался об отсутствии практики новичка «Тоттенхэма» Спенса

04 Октября 2022 • 10:22 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об отсутствии игровой практики новичка клуба Джеда Спенса.

«Фанаты должны оставаться фанатами. Они думают, что знают всё, но я вижу, что происходит на тренировках ежедневно. Я делаю максимум для предоставления практики игрокам, выбор полностью за мной. Если я не могу выбрать кого-то, то может быть дело в том, что он не готов», – приводит слова итальянского специалиста известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Спенс присоединился к «Тоттенхэму» этим летом. Руководство «шпор», по слухам, против воли тренера, приобрело футболиста у «Мидлсбро» за 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Джед Спенс
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