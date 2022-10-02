Зинченко - о победе «Арсенала»: «Северный Лондон – красный»

В рамках девятого тура Английской премьер-лиги состоялось лондонское дерби – «Арсенал» на своем поле принимал «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой подопечных Микеля Артеты со счетом 3:1. На успех своего клуба отреагировал защитник Александр Зинченко.

«Северный Лондон – красный. Важнейшие три балла. Впереди у нас еще длинный путь. Вперед, «Арсенал». Поддержка была нереальной», - оставил сообщение Зинченко в социальных сетях.

По итогам восьми проведенных матчей «канониры» набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 17 баллами находится на третьем месте.