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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко - о победе «Арсенала»: «Северный Лондон – красный»

02 Октября 2022 • 06:59 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

В рамках девятого тура Английской премьер-лиги состоялось лондонское дерби – «Арсенал» на своем поле принимал «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой подопечных Микеля Артеты со счетом 3:1. На успех своего клуба отреагировал защитник Александр Зинченко.

«Северный Лондон – красный. Важнейшие три балла. Впереди у нас еще длинный путь. Вперед, «Арсенал». Поддержка была нереальной», - оставил сообщение Зинченко в социальных сетях.

По итогам восьми проведенных матчей «канониры» набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 17 баллами находится на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Александр Зинченко
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