Артета высказался об игре Парти против «Тоттенхэма»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о перформансе Томаса Парти в прошедшем поединке Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма».

Напомним, что ганский полузащитник красивым ударом из-за штрафной открыл счёт в выигранном «канонирами» матче. «После того, через что он прошел: после травм, после всех усилий, которые он приложил на этой неделе, чтобы попасть в состав. Он заслужил это, и я рад за него», – заявил испанский специалист в послематчевом интервью.

Напомним, что «Арсенал» выиграл дерби Северного Лондона со счётом 3:1 и сохранил лидерскую строчку в таблице АПЛ. На счету подопечных Артеты семь побед в восьми играх текущего сезона.

