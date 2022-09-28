Колвилл: «Понимаю, почему «Челси» назначил Поттера»

Защитник «Брайтона» Леви Колвилл прокомментировал назначение экс-наставника «чаек» Грэма Поттера в лондонский «Челси». Напомним, англичанин сменил на своём посту Томаса Тухеля, который был уволен в начале сентября.

«С первого дня в «Брайтоне» я видел то, как сильно все уважают Поттера. Я понимаю, почему «Челси» решил назначить именно его», – сказал Колвилл в интервью Football Daily.

Напомним, сам Колвилл выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Челси». Англичанин присоединился к «чайкам» в рамках сделки по переходу Марка Кукурельи в стан «пенсионеров». Летом 2023 года Колвилл должен вернуться на «Стэмфорд Бридж» по истечению срока аренды.