Калюлю: «Матч с «Челси» станет для нас хорошим тестом»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси», который пока идёт на дне таблицы в группе E.

«Игра с «Челси» – хороший тест, чтобы показать нашу ценность как чемпионов Италии. Это будет непросто, но мы гордимся тем, что у нас есть шанс вывести «Милан» на вершину европейского футбола».

Первый матч между «Челси» и «Миланом» пройдёт на «Сан-Сиро», а неделю спустя команды встретятся в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Напомним, «россонери» лидируют в своей группе с 4 очками в активе. Во втором туре команда Стефано Пиоли обыграла загребское «Динамо».