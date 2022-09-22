Итальянский топ-клуб летом интересовался Канте

Полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте летом мог оказаться в итальянской Серии А. По информации от журналиста Бена Джейкобса, когда «синие» пытались приобрести у «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта, руководство «старой синьоры» поинтересовалось у «синих» относительно доступности Канте.

Напомним, контракт Нголо с «Челси» истекает по окончанию нынешнего сезона. Сам футболист не против продлить соглашение, но его пока не устраивает срок, который предлагает руководство. Канте хочет подписать долгосрочный контракт, особенно учитывая то, что его ровесник Калиду Кулибали летом поставил подпись под четырёхлетним соглашением.