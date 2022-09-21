Виллиан – об увольнении Тухеля: «Для «Челси» это нормально, я играл в клубе под руководством 5 тренеров»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан отреагировал на новость об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси». Напомним, бразилец выступал за «синих» с 2013 по 2020 год и выиграл с клубом два чемпионских титула АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.

«Для «Челси» это нормально. За 7 лет я успел поиграть под руководством Жозе Моуринью, Гуса Хиддинка, Антонио Конте, Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда. «Челси» – большой клуб, один из лучших в мире, который всегда борется за трофеи», – цитирует Виллиана The Athletic.

После 6 сыгранных матчей в АПЛ «Челси» идёт на седьмом месте в турнирной таблице. Томаса Тухеля на посту главного тренера сменил Грэм Поттер, ранее возглавлявший «Брайтон».