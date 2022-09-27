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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт – о своём голе в ворота Германии: «Это очень много для меня значит»

27 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт поделился эмоциями после забитого гола за сборную Англии в матче против Германии в Лиге наций. Напомним, матч на «Уэмбли» закончился вничью 2:2.

«Это очень много для меня значит. Всегда приятно забить на «Уэмбли» в такой ответственный момент. Я давно не забивал, но это было подходящее время, чтобы прервать серию. Чемпионат мира? Это мечта детства», – заявил Маунт в послематчевом интервью.

Напомним, в новом сезоне Английской премьер-лиги Маунт ещё не отметился ни одним результативным действием за «Челси» в 6 матчах. В прошлой кампании полузащитник забил 11 голов и отдал 10 ассистов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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