Маунт – о своём голе в ворота Германии: «Это очень много для меня значит»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт поделился эмоциями после забитого гола за сборную Англии в матче против Германии в Лиге наций. Напомним, матч на «Уэмбли» закончился вничью 2:2.

«Это очень много для меня значит. Всегда приятно забить на «Уэмбли» в такой ответственный момент. Я давно не забивал, но это было подходящее время, чтобы прервать серию. Чемпионат мира? Это мечта детства», – заявил Маунт в послематчевом интервью.

Напомним, в новом сезоне Английской премьер-лиги Маунт ещё не отметился ни одним результативным действием за «Челси» в 6 матчах. В прошлой кампании полузащитник забил 11 голов и отдал 10 ассистов в чемпионате.