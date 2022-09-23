Новым спортивным директором «Челси» может стать Мончи

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи может получить аналогичную роль в лондонском «Челси». По информации от журналиста Грэма Бэйли, испанец является одним из кандидатов на вакантную должность.

Напомним, Мончи уже несколько лет занимает должность спортивного директора «Севильи». Ранее специалист уходил в «Рому», но затем вернулся в андалузский клуб после краткосрочного опыта в Риме.

Ранее фаворитом на пост спортивного директора «Челси» был Кристоф Фройнд из «Зальцбурга», но австриец в итоге решил остаться в своём клубе. Должность спортивного директора «Челси» остаётся вакантной после ухода Марины Грановской.