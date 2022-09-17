Чилуэлл: «Очень рад снова получить вызов в сборную Англии»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл заявил, что очень рад получить вызов в сборную Англии впервые с момента, когда выбыл из строя на несколько месяцев из-за травмы крестообразных связок колена. Напомним, что вернувшись на поле Чилуэлл в новом сезоне отметился уже одним голом и ассистом в Английской премьер-лиге.

«Очень рад вернуться. Надеюсь, что смогу получить немного игрового времени. Я бы очень хотел попасть на чемпионат мира», – цитирует Чилуэлла официальный сайт «Челси».

Напомним, что Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. В своём дебютном сезоне на «Стэмфорд Бридж» англичанин выиграл Лигу чемпионов, а затем завоевал клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.