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Рюдигер – об увольнении Тухеля: «Он сделал невозможное возможным, но это футбол»

 
21 Сентября 2022 • 14:20 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси». Напомним, что под руководством немецкого специалиста Рюдигер в стане «синих» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Я был удивлён, это был для меня очень грустный день. Если взглянуть на то, откуда он начал и где мы оказались в итоге – он сделал невозможное возможным, но это футбол. Такое случается», – цитирует Тухеля Sport 1.

Напомним, что Тухеля в последнее время связывают с назначением в мюнхенскую «Баварию». Томас может сменить Юлиана Нагельсманна, работа которого находится под угрозой после 4 матчей без побед в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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