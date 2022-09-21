Рюдигер – об увольнении Тухеля: «Он сделал невозможное возможным, но это футбол»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси». Напомним, что под руководством немецкого специалиста Рюдигер в стане «синих» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Я был удивлён, это был для меня очень грустный день. Если взглянуть на то, откуда он начал и где мы оказались в итоге – он сделал невозможное возможным, но это футбол. Такое случается», – цитирует Тухеля Sport 1.

Напомним, что Тухеля в последнее время связывают с назначением в мюнхенскую «Баварию». Томас может сменить Юлиана Нагельсманна, работа которого находится под угрозой после 4 матчей без побед в Бундеслиге.