Терри: «Моуринью однажды сказал мне с Кэхиллом: «Если будете дальше так играть, я куплю Варана»

Джон Терри рассказал о первой тренировке «Челси» после возвращения Жозе Моуринью в 2013 году. Напомним, тогда португалец во второй раз возглавил «синих», перед этим покинув мадридский «Реал».

«На первой тренировке после возвращения Моуринью я и Кэхилл допустили несколько ошибок. Тогда Моуринью сказал нам: «Если будете дальше так играть, я куплю Варана и ещё одного топ-защитника», – цитирует Терри официальный сайт «Челси».

Напомним, что Рафаэль Варан летом 2021 года перебрался из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро. Моуринью в своё время помог защитнику пробиться в основной состав «сливочных».