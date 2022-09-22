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Терри: «Моуринью однажды сказал мне с Кэхиллом: «Если будете дальше так играть, я куплю Варана»

 
22 Сентября 2022 • 14:43 Комментировать
Кристал Пэлас
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Челси
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01.10 17:00

Джон Терри рассказал о первой тренировке «Челси» после возвращения Жозе Моуринью в 2013 году. Напомним, тогда португалец во второй раз возглавил «синих», перед этим покинув мадридский «Реал».

«На первой тренировке после возвращения Моуринью я и Кэхилл допустили несколько ошибок. Тогда Моуринью сказал нам: «Если будете дальше так играть, я куплю Варана и ещё одного топ-защитника», – цитирует Терри официальный сайт «Челси».

Напомним, что Рафаэль Варан летом 2021 года перебрался из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро. Моуринью в своё время помог защитнику пробиться в основной состав «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью Джон Терри
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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