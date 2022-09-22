«Ньюкасл» был одержим трансфером Пулишича, но «Челси» интересовала только продажа

Стала известна причина, по которой полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич не перебрался в «Ньюкасл» в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» были буквально одержимы идеей приглашения американца, но руководство было заинтересовано только в арендной сделке.

«Челси», в свою очередь, хотел расстаться с футболистом исключительно на постоянной основе. «Ньюкасл» отказался сразу выкладывать за Кристиана круглую сумму, поэтому трансфер не состоялся.

Пулишич в новом сезоне не отметился ни одним результативным действием во всех турнирах. Полузащитник выступает за «Челси» с лета 2019 года.