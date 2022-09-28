Бывший игрок «Челси» и сборной Бразилии Рамирес закончил карьеру футболиста

Бывший футболист лондонского «Челси» и бразильской сборной Рамирес принял решение повесить бутсы на гвоздь.

«После небольших раздумий, я решил официально завершить карьеру профессионального футболиста. Я хочу поблагодарить Бога, за то, что провел меня на столь высокий уровень», – написал участник двух чемпионатов мира в своих социальных сетях. Также хавбек поблагодарил все свои бывшие клубы, их тренеров, партнёров и близких людей.

Напомним, что бразилец выступал за такие команды, как «Крузейро», «Бенфика», «Челси» и «Палмейрас». В футболке «пентакампеонов» Рамирес провёл 52 матча и выиграл Кубок Конфедераций в 2009 году.

