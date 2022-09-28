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«Челси» готов выкупить Абрахама за 80 миллионов евро

28 Сентября 2022 • 14:20 Комментировать (2)
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

«Челси» рассматривает вариант с выкупом нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы готовы заплатить за своего воспитанника 80 миллионов евро, однако сам 24-летний англичанин счастлив в «Роме» и не ведёт переговоров с другими клубами.

Напомним, Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» летом 2021 года за 40 миллионов евро. С тех пор в составе римлян нападающий провёл 61 матч, забив 29 голов и отдав семь результативных передач.

Действующий контракт Абрахама и итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Тэмми Абрахам
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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ингерман
28 Сентября 2022 в 14:52
ай.. оне походу абрахама с абрамом спутали.. кхе-кхе.. )))
snk6565
28 Сентября 2022 в 14:41
Этот клуб долбанулся окончательно...если раньше это веселило, то теперь это смахивает на диагноз...
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