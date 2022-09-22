Хаверц: «Переход в «Челси» – лучшее решение в моей карьере»

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц считает, что переход в стан «пенсионеров» из леверкузенского «Байера» летом 2020 года стал лучшим решением в его карьере.

«Переход в «Челси» – это лучшее решение в моей карьере. В эти два года я воплотил в жизнь свою детскую мечту. Для меня было приятно покинуть Германию и отправиться за новым опытом, чтобы адаптироваться к АПЛ. Я действительно наслаждаюсь этим периодом и считаю, что переезд в Англию улучшил меня», – цитирует Хаверца Kicker.

Напомним, в свой дебютный сезон Хаверц за «Челси» выиграл с клубом Лигу чемпионов, забив победный гол в финале против «Манчестер Сити».