Джеймс: «Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0»

Защитник «Челси» Рис Джеймс вспомнил о разгромной победе своей команды над туринским «Ювентусом» осенью 2021 года. Напомним, «синие» забили 4 безответных гола в ворота «старой синьоры» на «Стэмфорд Бридж».

«Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0. Это было отличное выступление от команды, а также от меня в частности», – цитирует своего воспитанника официальный сайт «Челси».

Джеймс недавно продлил контракт с «пенсионерами» до 2027 года. Рис забил один гол и отдал результативную передачу в новом сезоне Английской премьер-лиги. Также на счету англичанина один ассист в Лиге чемпионов.