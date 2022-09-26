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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс: «Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0»

26 Сентября 2022 • 15:37 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Защитник «Челси» Рис Джеймс вспомнил о разгромной победе своей команды над туринским «Ювентусом» осенью 2021 года. Напомним, «синие» забили 4 безответных гола в ворота «старой синьоры» на «Стэмфорд Бридж».

«Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0. Это было отличное выступление от команды, а также от меня в частности», – цитирует своего воспитанника официальный сайт «Челси».

Джеймс недавно продлил контракт с «пенсионерами» до 2027 года. Рис забил один гол и отдал результативную передачу в новом сезоне Английской премьер-лиги. Также на счету англичанина один ассист в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Рис Джеймс
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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