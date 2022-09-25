Романо: «Интер» и «Челси» обсудили будущее Лукаку»

Миланский «Интер» уже ведёт переговоры с «Челси» по Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий арендован миланским клубом до конца текущего сезона без опции выкупа, однако руководство «нерадзурри» заинтересовано в продолжении сотрудничества с 29-летним игроком. Клубу вряд ли хватит средств, чтобы удовлетворить трансферный запрос «Челси» по Лукаку, и оптимальным для всех сторон решением может стать продление аренды форварда ещё на один сезон. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже обсудили такую возможность.

После возвращения в «Интер» Ромелу Лукаку провёл три матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей, после чего получил травму.