Канте и Кукурелья не сыграют с «Кристал Пэлас»

Футболисты «Челси» Марк Кукурелья и Нголо Канте не примут участие в завтрашнем матче против «Кристал Пэлас». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

Напомним, что Канте лишь недавно восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Французу необходимо время, чтобы набрать форму и войти в игровой ритм. Что касается Кукурельи, испанец получил травму во время международной паузы, из-за которой не сыграет в матче с «Кристал Пэлас».

Также «синим» в завтрашнем поединке с «орлами» не поможет новичок Карни Чуквуэмека, который пока не успел дебютировать за команду после своего трансфера из «Астон Виллы».