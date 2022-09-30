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Канте и Кукурелья не сыграют с «Кристал Пэлас»

30 Сентября 2022 • 15:51 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.40 X 3.60 2 1.82
01.10 17:00

Футболисты «Челси» Марк Кукурелья и Нголо Канте не примут участие в завтрашнем матче против «Кристал Пэлас». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

Напомним, что Канте лишь недавно восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Французу необходимо время, чтобы набрать форму и войти в игровой ритм. Что касается Кукурельи, испанец получил травму во время международной паузы, из-за которой не сыграет в матче с «Кристал Пэлас».

Также «синим» в завтрашнем поединке с «орлами» не поможет новичок Карни Чуквуэмека, который пока не успел дебютировать за команду после своего трансфера из «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Нголо Канте
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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01.10  14:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.16 3.55 3.40
01.10  17:00 Кристал Пэлас ... Челси 4.20 3.60 1.91
01.10  17:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.20 3.45 3.40
01.10  17:00 Борнмут ... Брентфорд 3.30 3.35 2.30
01.10  17:00 Фулхэм ... Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
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