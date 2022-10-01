Поттер – о победе над «Кристал Пэлас»: «Челси» – команда с характером»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал свою первую победу у руля команды в рамках Премьер-лиги.

«Синие» вырвали три очка в гостевом матче против «Кристал Пэлас» (2:1), забив победный гол на 90-й минуте.

«Мы довольны результатом, побеждать здесь всегда непросто. Думаю, мы неплохо начали матч, но «Кристал Пэлас» забил сразу же, как только оказался в нашей штрафной.

Я доволен своими игроками, которые не сдались и здорово вернулись в игру. Соперник доставил нам немало проблем, и это неудивительно, ведь «Пэлас» – хорошая команда. Забить победный гол в концовке – это фантастика. У нас определённо есть характер», – сказал в интервью BBC новый рулевой «Челси».