Обамеянг забил первый гол в составе «Челси»

В девятом туре английского чемпионата запланированы сразу два лондонских дерби - и, если «Арсенал» уже разобрался с «Тоттенхэмом», то «Челси» с «Кристал Пэлас» сражаются прямо в настоящий момент, и борьба там равная.

«Орлы» забили первыми, но под конец первой половины игры «Челси» отыгрался - свой первый мяч после розыгрыша углового забил Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший в команду месяц тому назад из «Барселоны».

Следить за событиями матча девятого тура английской Премьер-лиги между лодонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Челси» можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.