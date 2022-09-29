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Лондонский клуб рассчитывает перехватить Шкриньяра у «ПСЖ»

29 Сентября 2022 • 22:42 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

«Челси» заинтересован в подписании центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Минувшим летом словак мог оказаться в «Пари Сен-Жермен», но французский гранд не смог удовлетворить запрос «нерадзурри» по трансферу. Контракт Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года, и «ПСЖ» планирует либо предпринять попытку приобрести 27-летнего игрока за 20-30 млн евро в январе, либо переманить его в свои ряды в июле в качестве свободного агента. По данным Calciomercato, конкуренцию парижанам намерен составить «Челси», всё ещё ведущий поиски усиления центра обороны.

По слухам, в услугах Милана Шкриньяра также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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