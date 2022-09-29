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Силва прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром

29 Сентября 2022 • 13:56 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Бывший капитан «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе. Напомним, у этих футболистов натянутые отношения из-за спора по поводу штатного пенальтиста команды.

«Я не могу говорить об отношения между Неймаром и Мбаппе. Меня нет в «ПСЖ», я не знаю того, что происходит в раздевалке. Ничего не могу сказать про Килиана, но Неймара я знаю давно. Он делает всё, чтобы помочь своей команде», – цитирует Силву Blue Footy.

Напомним, что Силва покинул «ПСЖ» летом 2020 года на правах свободного агента. С тех пор бразилец выступает за лондонский «Челси», где уже успел выиграть Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар Тьяго Силва Килиан Мбаппе
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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