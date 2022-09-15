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Обамеянг высказался об увольнении Тухеля

 
15 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
01.10 17:00

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Габонец работал с немцем пару сезонов в дортмундской «Боруссии», но воссоединение союза на «Стэмфорд Бридж» продлилось всего 5 дней, после чего Тухель был отправлен в отставку.

«Все знают, какие отношения у меня с Томасом. Всегда грустно, когда такое происходит, я увиделся с ним лишь на несколько дней. Он был раздосадован и опечален», – сказал Обамеянг в интервью AS после матча с «Зальцбургом».

Обамеянг провёл за «Челси» два матча, где не отметился ни одним результативным действием. «Синие» заплатили за игрока 12 миллионов евро, а также отдали в «Барселону» защитника Маркоса Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Пьер-Эмерик Обамеянг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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