Обамеянг высказался об увольнении Тухеля

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Габонец работал с немцем пару сезонов в дортмундской «Боруссии», но воссоединение союза на «Стэмфорд Бридж» продлилось всего 5 дней, после чего Тухель был отправлен в отставку.

«Все знают, какие отношения у меня с Томасом. Всегда грустно, когда такое происходит, я увиделся с ним лишь на несколько дней. Он был раздосадован и опечален», – сказал Обамеянг в интервью AS после матча с «Зальцбургом».

Обамеянг провёл за «Челси» два матча, где не отметился ни одним результативным действием. «Синие» заплатили за игрока 12 миллионов евро, а также отдали в «Барселону» защитника Маркоса Алонсо.