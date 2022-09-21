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Бачуайи раскритиковал Конте за использование игрока в «Челси»

 
21 Сентября 2022 • 22:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Бывший игрок «Челси» Миши Бачуайи раскритиковал своего наставника в Лондоне Антонио Конте.

«Конте постоянно противоречил сам себе. Он хотел, чтобы я играл вместе с Диего Костой. Верил ли я? Конечно, ведь Конте всегда играл с двумя нападающими. Но не в «Челси», – приводит резкое заявление бельгийского футболиста Альфредо Педулла.

За шесть неудачных лет в столице Великобритании Миши провел всего 77 игр, забив в них лишь 25 мячей. В составе «аристократов» форвард взял золотые медали чемпионата Англии и Кубка Англии. За время выступления в «Челси» игрок четыре раза уходил в различные аренды.

Нынешним местом работы Бачуайи является турецкий «Фенербахче».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Миши Бачуайи
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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