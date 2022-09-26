«Челси» не будет покупать нового форварда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник заявил, что вряд ли лондонский клуб будет приобретать еще одного форварда после прихода Пьера-Эмерика Обамеянга, скорее всего, «Челси» будет сосредоточен на поиске вингеров, потому что у клуба уже есть отличный молодой нападающий Армандо Броя.

При этом Романо отметил, что «Челси» еще не принял окончательное решение, этот вопрос будет обсуждаться во время чемпионата мира, потому что клуб пока в поисках нового спортивного директора.

Напомним, Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в начале сентября.