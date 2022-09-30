Нкунку ещё не давал согласия на переход в «Челси»

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку ещё не давал согласия на переход в лондонский «Челси». Хотя француз и прошёл медобследование для трансфера, но с игроком ещё ничего не согласовано.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» направил Нкунку долгосрочный контракт, но футболист пока не давал согласия на трансфер, хотя его привлекает возможность перебраться к «пенсионерам».

Также «Челси» предстоит согласовать с «РБ Лейпцигом» сумму трансфера. У француза будут действовать отступные летом 2023 года в размере 60 миллионов евро. Вполне возможно, что «пенсионеры» заплатят больше, чтобы избежать конкуренции следующим летом.