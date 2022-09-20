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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дуглас Луис может оказаться в лондонском клубе, речь не об «Арсенале»

 
20 Сентября 2022 • 11:01 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис зимой может продолжить карьеру в лондонском «Челси». По информации от The Birmingham Mail, «синие» в январе предпримут попытку заполучить футболиста, чей контракт с «вилланами» рассчитан до конца сезона.

Напомним, что в последние дни летнего трансферного окна Луис мог оказаться в другом лондонском клубе – «Арсенале», который всеми силами пытался закрыть сделку, но не смог удовлетворить финансовые требования «Астон Виллы».

Бирмингемский клуб зимой может отпустить бразильца, чтобы летом не потерять его бесплатно. Сам Луис уже дал понять руководству, что не будет продлевать контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла Дуглас Луис
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