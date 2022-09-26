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Поттер использовал Чалобу на позиции опорника в товарищеском матче «Челси» с «Брайтоном»

26 Сентября 2022 • 14:31 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер протестировал защитника Трево Чалобу на позиции опорного хавбека. По информации от The Athletic, в этом амплуа футболист выступал в товарищеском матче против «Брайтона», который проводился за закрытыми дверями.

Напомним, что Чалоба выступает за основную команду «Челси» с прошлого лета. Что интересно, до этого англичанин провёл сезон на правах аренды за французский «Лорьян», где действовал как раз на позиции опорного полузащитника.

Ранее Чалобу связывали с переходом в «РБ Лейпциг» и «Милан». Защитник был готов покинуть команду летом, но «Челси» заблокировал трансфер молодого таланта.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Трево Чалоба
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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