Поттер использовал Чалобу на позиции опорника в товарищеском матче «Челси» с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер протестировал защитника Трево Чалобу на позиции опорного хавбека. По информации от The Athletic, в этом амплуа футболист выступал в товарищеском матче против «Брайтона», который проводился за закрытыми дверями.

Напомним, что Чалоба выступает за основную команду «Челси» с прошлого лета. Что интересно, до этого англичанин провёл сезон на правах аренды за французский «Лорьян», где действовал как раз на позиции опорного полузащитника.

Ранее Чалобу связывали с переходом в «РБ Лейпциг» и «Милан». Защитник был готов покинуть команду летом, но «Челси» заблокировал трансфер молодого таланта.