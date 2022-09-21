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Минцлафф: «Челси»? У меня контракт до 2026 года с «РБ Лейпцигом»

 
21 Сентября 2022 • 09:36 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

Генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф прокомментировал слухи о том, что может занять должность в руководстве «Челси». Напомним, немец уже вёл переговоры с совладельцем «синих» Тоддом Бёли.

«Челси»? У меня есть контракт с «РБ Лейпцигом» до 2026 года, я с удовольствием его отработаю. У нас всё ещё есть много планов, причём не только на футбольном поле. Я комфортно чувствую себя в «РБ Лейпциге», – цитирует Минцлаффа журналист Филипп Хайнц.

Ранее «Челси» хотел пригласить на роль спортивного директора Кристофа Фройнда из «Зальцбурга», но в последний момент австрийский клуб убедил своего сотрудника остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Оливер Минцлафф
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