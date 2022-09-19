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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» предложит новый контракт Ольмо

 
19 Сентября 2022 • 18:24 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

«РБ Лейпциг» хочет предложить новый трудовой договор своему полузащитнику Дани Ольмо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. Зарплата игрока по условиям нового контракта должна составить 5-5,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний испанец принял участие в семи матчах  с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал в свой актив три голевые передачи. Действующее соглашение Ольмо с «РБ Лейпцигом» рассчитано до конца 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.  

«РБ Лейпциг» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 8 очков после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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РБ ЛЕЙПЦИГ БОХУМ
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