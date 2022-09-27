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Чемпионат Германии. Бундеслига

Диалло – об уходе из «ПСЖ»: «Я хотел быть важной частью проекта»

27 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

Защитник «РБ Лейпцига» Абду Диалло прокомментировал своё решение летом уйти из «ПСЖ». По словам сенегальца, он перестал чувствовать себя важным в команде.

«Я чувствовал, что моё время в клубе подходит к концу. Я не собирался оставаться просто так, чтобы быть бесполезным. Всё чего я хотел – это быть важной частью проекта и вносить свой вклад в успех», – цитирует Диалло французский инсайдер Адриен Гренье.

В составе «РБ Лейпцига» Диалло провёл пока всего лишь один поединок в немецкой Бундеслиге. Напомним, что футболист ранее выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию», из которой как раз и ушёл в «ПСЖ» летом 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Абду Диалло
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