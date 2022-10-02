Вернер вошёл в историю «РБ Лейпцига» с бомбардирским достижением

В матче восьмого тура немецкой Бундслиги «РБ Лейпциг» на своем поле принимал «Бохум». «Быки» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Двумя голами отметился нападающий Тимо Вернер.

Как информирует OptaFranz, 26-летний форвард стал первым игроком в истории «РБ Лейпцига», забившим 100 голов в составе команды.

Тимо вернулся в немецкий клуб минувшим летом. Он был куплен у лондонского «Челси» за 20 миллионов евро. Вернер заключил с «быками» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне нападающий забил три мяча и отдал один ассист в семи матчах Бундеслиги.