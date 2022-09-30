Журналист Лоу: «Слухи из немецкой прессы о переходе Нкунку в «Челси» правдивы»

Журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу подтвердил, что Кристофер Нкунку в последние дни трансферного окна проходил медосмотр для «Челси».

Напомним, эту информацию ранее также подтвердил немецкий инсайдер Кристиан Фальк, у которого есть надёжные источники в Бундеслиге. Напомним, в контракте Нкунку следующим летом появится сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Сам Нкунку является воспитанником «ПСЖ». Ранее француз не стал исключать, что однажды вернётся в парижскую команду.

Напомним, в прошлом сезоне Кристофер был признон лучшим игроком года в Бундеслиге, записав на свой счёт 20 голов и 15 ассистов в чемпионате.