Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Челси» следующим летом будет претендовать на Нкунку»

27 Сентября 2022 • 10:57 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо дал понять, что лондонский «Челси» следующим летом будет участвовать в гонке за нападающим «РБ Лейпцига» Кристофером Нкунку, у которого будут действовать отступные в размере 60 миллионов евро.

«Следующим летом на Нкунку будут претендовать многие топ-клубы, в том числе «Челси». Эта команда давно следит за ростом футболиста», – заявил Романо в эфире своего подкаста.

В новом сезоне Нкунку забил 4 гола в 7 матчах за «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии. В прошлой кампании француз был признан игроком года в немецкой Бундеслиге, забив 20 голов и отдав 13 ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БОХУМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
10:57 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» следующим летом будет претендовать на Нкунку»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Маунт – о своём голе в ворота Германии: «Это очень много для меня значит»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Милан» серьёзно задрал ценник на Леау
09:46 · Англия. Премьер-лига
Антони сравнил тренировки в «Манчестер Юнайтед» и «Аяксе»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Известен главный судья дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 2
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Далоту
07:51 · Англия. Премьер-лига
Каррик рассказал, что думает об Эриксене
26 Сентября
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в 2023 году 1
22:42 · Англия. Премьер-лига
Стоунс получил травму в матче со сборной Германии
22:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Сенегала считает, что Мане покинул «Ливерпуль» из-за Клоппа
21:12 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес может оказаться в АПЛ
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет подписать Кейта из «Ливерпуля»
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» планирует продлить контракт Гюндогана
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Матич заступился за Магуайра
17:54 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не отозвал запрос на трансфер 2 слухи
Все новости
Рекомендуем