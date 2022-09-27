Романо: «Челси» следующим летом будет претендовать на Нкунку»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо дал понять, что лондонский «Челси» следующим летом будет участвовать в гонке за нападающим «РБ Лейпцига» Кристофером Нкунку, у которого будут действовать отступные в размере 60 миллионов евро.

«Следующим летом на Нкунку будут претендовать многие топ-клубы, в том числе «Челси». Эта команда давно следит за ростом футболиста», – заявил Романо в эфире своего подкаста.

В новом сезоне Нкунку забил 4 гола в 7 матчах за «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии. В прошлой кампании француз был признан игроком года в немецкой Бундеслиге, забив 20 голов и отдав 13 ассистов.