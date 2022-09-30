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«Челси» достиг принципиальной договорённости со звездой Бундеслиги

30 Сентября 2022 • 01:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

«Челси» согласовал условия будущего перехода с нападающим «РБ Лейпцига» Кристофером Нкунку.

После успешного прошлого сезона за француза развернулась борьба среди грандов европейского футбола, которая, впрочем, быстро прекратилась, поскольку 24-летний форвард продлил контракт с «РБ Лейпцигом» до 2026 года. По данным авторитетного инсайдера Николо Скиры, трансфер Нкунку с высокой вероятностью состоится следующим летом: «Челси» активно работает над сделкой, а сам игрок уже дал согласие на переход.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Нкунку в 80 млн евро. В 11 матчах нынешнего сезона футболист записал себе в актив шесть голов и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку трансферы футбола - лето 2023
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