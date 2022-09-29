Розе: «Мы не набрали достаточно очков в Бундеслиге и Лиге чемпионов, теперь нам нужно наверстать упущенное»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе перед матчем восьмого тура чемпионата Германии против «Бохума» рассказал о давлении на команду, появившемся из-за слабых результатов на старте сезона.

«Перед матчем всегда есть давление, тебя всегда судят по твоей игре. Мы не набрали достаточно очков в Бундеслиге и Лиге чемпионов, теперь нам нужно наверстать упущенное. Мы также очень хотим выйти в следующий раунд Кубка Германии», - цитирует специалиста GGFN.

Тренер также отметил, что хочет найти способ, с помощью которого «быки» смогут добиться успеха как команда. Цель - дать начало хорошей форме, вернувшись в правильное русло с помощью сильных выступлений и результатов.

После семи туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает 12 место, имея в активе лишь две победы. В Лиге чемпионов клуб занимает последнее место в группе, дважды проиграв в двух проведённых матчах.