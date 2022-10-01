Дубли Вернера и Нкунку позволили «РБ Лейпцигу» разгромить аутсайдера

В восьмом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Бохум» и разгромил аутсайдера со счетом 4:0. Тимо Вернер оформил дубль, а Кристофер Нкунку реализовал один пенальти из пары шансов для его команды. Впрочем, на 90-й минуте он отличился с игры. «Быки» поднимаются на девятое место, «Бохум» - последний.