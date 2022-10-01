Дубли Вернера и Нкунку позволили «РБ Лейпцигу» разгромить аутсайдера

В восьмом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Бохум» и разгромил аутсайдера со счетом 4:0. Тимо Вернер оформил дубль, а Кристофер Нкунку реализовал один пенальти из пары шансов для его команды. Впрочем, на 90-й минуте он отличился с игры. «Быки» поднимаются на девятое место, «Бохум» - последний.
Протокол игры
|(1:0) Вернер Тимо15'
|(2:0) Нкунку Кристофер23'
|(3:0) Вернер Тимо53'
|(4:0) Нкунку Кристофер85'
Гулачи Петер•Симакан Мохамед60' (Хенрихс Бенджамин (60') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хальстенберг Марсель72' (Раум Давид (72') •Кампль Кевин•Шлагер Ксавер73' (Айдара Амаду (73') •Собослаи Доминик72' (Форсберг Эмиль (72') •Нкунку Кристофер•Андре Силва•Вернер Тимо82' (Новоа Уго (82')
Запасные: Ба Сануссу•Диалло Абду•Бласвих Янис
Риман Мануэль•Оерманн Тим•Ордец Иван•Хорн Яннес 22'46' (Антви-Аджей Кристофер (46') •Гамбоа Кристиан•Данило Соарес 19'35' (Машович Эрхан (35') •Лосилья Антони•Патрик Остерхаге•Гуральски Яцек46' (Хофманн Филипп (46') •Цоллер Симон46' (Штёгер Кевин (46') •Хольтманн Геррит
01 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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