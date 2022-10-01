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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дубли Вернера и Нкунку позволили «РБ Лейпцигу» разгромить аутсайдера

01 Октября 2022 • 18:26 Комментировать
РБ Лейпциг
4:0
Бохум
окончен

В восьмом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Бохум» и разгромил аутсайдера со счетом 4:0. Тимо Вернер оформил дубль, а Кристофер Нкунку реализовал один пенальти из пары шансов для его команды. Впрочем, на 90-й минуте он отличился с игры. «Быки» поднимаются на девятое место, «Бохум» - последний.

Протокол игры  
РБ Лейпциг4:0Бохум
(1:0) Вернер Тимо15'  
(2:0) Нкунку Кристофер23'  
(3:0) Вернер Тимо53'  
(4:0) Нкунку Кристофер85'  
Гулачи ПетерСимакан Мохамед 60' (Хенрихс Бенджамин ( 60') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХальстенберг Марсель 72' (Раум Давид ( 72') Кампль КевинШлагер Ксавер 73' (Айдара Амаду ( 73') Собослаи Доминик 72' (Форсберг Эмиль ( 72') Нкунку КристоферАндре СилваВернер Тимо 82' (Новоа Уго ( 82')
Запасные: Ба СануссуДиалло АбдуБласвих Янис
Риман МануэльОерманн ТимОрдец ИванХорн Яннес  22' 46' (Антви-Аджей Кристофер ( 46') Гамбоа КристианДанило Соарес  19' 35' (Машович Эрхан ( 35') Лосилья АнтониПатрик ОстерхагеГуральски Яцек 46' (Хофманн Филипп ( 46') Цоллер Симон 46' (Штёгер Кевин ( 46') Хольтманн Геррит
Запасные: Эссер МихаэльОсей-Туту ДжордиФёрстер ФилиппГанвула СильверЛабропулос Василис
01 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум РБ Лейпциг
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окончен Вольфсбург 3:2 Штуттгарт 2.27 3.60 3.10
окончен РБ Лейпциг 4:0 Бохум 1.28 6.20 10.00
окончен Айнтрахт Фр 2:0 Унион Берлин 2.25 3.55 3.20
окончен Кёльн 3:2 Боруссия Д 3.45 3.95 2.01
окончен Фрайбург 2:1 Майнц 2.16 3.70 3.25
01.10  19:30 Вердер ... Боруссия М 2.80 3.45 2.55
02.10  16:30 Герта ... Хоффенхайм 3.00 3.75 2.26
02.10  18:30 Шальке 04 ... Аугсбург 2.13 3.65 3.40
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