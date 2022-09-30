Нкунку в тайне прошёл медосмотр для «Челси»

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку в конце лета в тайне прошёл медосмотр для лондонского «Челси». По информации от Sport Bild, новые владельцы «синих» специально хотели оформить сделку тихо, чтобы обезопасить себя от конкуренции с другими клубами.

Напомним, следующим летом Нкунку будет доступен за 60 миллионов евро. Именно эта цену заплатит за талантливого француза команда Грэма Поттера. В прошлом сезоне Нкунку был признан лучшим футболистом года в Бундеслиге.

«Челси» в данный момент идёт на седьмом месте в Английской премьер-лиге после 6 сыгранных матчей. Завтра команда Грэма Поттера отправится на выезд на матч с «Кристал Пэлас».