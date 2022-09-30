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«Челси» рассматривает кандидатуру Вивелли из «РБ Лейпцига» на должность спортивного директора

30 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

Лондонский «Челси» продолжает поиски нового спортивного директора. Напомним, вакансия остаётся свободной после ухода Марины Грановской в конце весны.

По информации от Evening Standard, одним из кандидатов является спортивный директор «РБ Лейпцига» Кристофер Вивелли. Сообщается, что совладелец «пенсионеров» Тодд Бёли уже провёл переговоры со специалистом насчёт возможного сотрудничества.

Ранее спортивным директором «Челси» мог стать Кристоф Фройнд из австрийского «Зальцбурга», но назначение сорвалось в последний момент из-за желание самого Кристофа остаться в нынешнем клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Вивелли
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