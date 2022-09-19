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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гендиректор «РБ Лейпцига» Милнцлафф может войти в руководство «Челси»

 
19 Сентября 2022 • 09:19 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
01.10 16:30

Генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф может войти оказаться в лондонском «Челси». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «синие» уже изучали возможность приглашения немца летом, но переговоры остановились после трансферного окна.

Новым спортивный директором «Челси» с большой долей вероятности станет Кристоф Фройнд из австрийского «Зальцбурга». После этого назначения «синие» будут продолжать формировать структуру руководства, а одну из должностей может занять как раз Минцлафф.

Напомним, что «Челси» к сегодняшнему дню сыграл 6 матчей в Английской премьер-лиге. Команда Грэма Поттера занимает 7 место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Оливер Минцлафф
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