Гендиректор «РБ Лейпцига» Милнцлафф может войти в руководство «Челси»

Генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф может войти оказаться в лондонском «Челси». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «синие» уже изучали возможность приглашения немца летом, но переговоры остановились после трансферного окна.

Новым спортивный директором «Челси» с большой долей вероятности станет Кристоф Фройнд из австрийского «Зальцбурга». После этого назначения «синие» будут продолжать формировать структуру руководства, а одну из должностей может занять как раз Минцлафф.

Напомним, что «Челси» к сегодняшнему дню сыграл 6 матчей в Английской премьер-лиге. Команда Грэма Поттера занимает 7 место в турнирной таблице.