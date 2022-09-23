Вернер – о периоде в «Челси»: «Я представлял себе нечто большее»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер оценил период своего пребывания в лондонском «Челси». Напомним, немец летом покинул стан «пенсионеров» и за 20 миллионов евро вернулся в Бундеслигу.

«Не самое лучшее время в личном плане. Я представлял себе нечто большее. Не буду отрицать, что многому научился в «Челси» и выиграл Лигу чемпионов. В одном глазу у меня были слёзы счастья, а в другом – слёзы горечи», – цитирует Вернера DFB.

Напомним, что Веренр перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2020 года как раз из «РБ Лейпцига». В своём первом сезоне за «Челси» Тимо стал одним из худших игроков АПЛ по количеству реализованных моментов, но зато выиграл с клубом Лигу чемпионов, забив в том розыгрыше турнира 4 гола.